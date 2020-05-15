New York Post о новом исчезновении Ким Чен Ына: Он находится на закрытом курорте

15 Май 2020 2020-05-15T18:51:17+03:00

Лидера Северной Кореи уже две недели не видели на публике

Изменить размер текста: A A

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь исчез - его уже около двух недель не видели на публике, он не проводит совещания, не появляется в СМИ.

По одной из версий, политик находится на закрытом курорте, в убежище в Вонсане. Об этом говорят спутниковые снимки. На берегу заметили сразу несколько дорогих яхт, которые вероятно принадлежат Ким Чен Ыну. New York Post пишет, что еще одно "роскошное судно" находится непосредственно рядом с виллой.

Такое же скопление яхт заметили в Вонсане, когда политик исчез в прошлый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU