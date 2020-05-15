2020-05-15T18:51:17+03:00
В мире

New York Post о новом исчезновении Ким Чен Ына: Он находится на закрытом курорте

Лидера Северной Кореи уже две недели не видели на публике
Юлия САЛЬНИКОВА
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь исчез - его уже около двух недель не видели на публике, он не проводит совещания, не появляется в СМИ.

По одной из версий, политик находится на закрытом курорте, в убежище в Вонсане. Об этом говорят спутниковые снимки. На берегу заметили сразу несколько дорогих яхт, которые вероятно принадлежат Ким Чен Ыну. New York Post пишет, что еще одно "роскошное судно" находится непосредственно рядом с виллой.

Такое же скопление яхт заметили в Вонсане, когда политик исчез в прошлый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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