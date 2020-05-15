В ВОЗ похвалили Россию за масштабное тестирование на коронавирус

15 Май 2020 2020-05-15T19:37:54+03:00

В России один из самых высоких показателей в мире по числу проведенных тестов

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В ВОЗ оценили, как проводится тестирование на коронавирус в России. По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, объем проведенных испытаний один из самых высоких в мире.

- В России очень хорошо организуется масштабное тестирование, тесты предоставляются общественности. Но понятно, что резкое увеличение числа новых случаев является стрессом для всей системы здравоохранения,- приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что в организации обсуждают совместно с российскими властями параметры ведения статистики по смертности. К умершим относят тех, чьей причиной смерти стал именно коронавирус, а не сопутствующие заболевания.

Официальный представитель штаба по информированию о ситуации с коронавирусом доктор Александр Мясников считает, что западные страны выдвигают обвинения в якобы заниженных показателях, потому что их "смущают" такие маленькие цифры. Он сообщил, что в отличие от западной практики, в России, в Москве в частности, вскрытие проводят в 100 процентах случаев людей с подозрением на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU