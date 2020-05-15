2020-05-15T19:47:55+03:00
В мире

Врачей попросили «быть начеку» из-за нового синдрома у детей с коронавиурсом

В США и Франции в больницы попадают дети с мультисистемным воспалительным синдромом, у них подтвеждают коронавирус
Юлия САЛЬНИКОВА
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В США умерли уже три ребенка с синдромом Кавасаки на фоне заражения коронавиурсомВ США умерли уже три ребенка с синдромом Кавасаки на фоне заражения коронавиурсомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус обратился к врачам с просьбой проверять на коронавирус детей с мультисистемным воспалительным синдромом. В США и Франции у юных пациентов с таким диагнозом стали находить коронавирус.

Симптомы больше похожи на синдром Кавасаки - у ребенка появляется высокая температура, сыпь на слизистых и коже, отказывают сразу несколько органов.

В Нью-Йорке от воспаления, возникшего на фоне заражения коронавирусом, умерли уже три ребенка.

- В последние три недели в отчетах из Европы и Северной Америки описывалось, что небольшое количество детей поступало в отделения интенсивной терапии с мультисистемным воспалительным состоянием, некоторые признаки которого аналогичны болезни Кавасаки и синдрому токсического шока,- сообщил глава ВОЗ, его слова приводит CNN.

Он попросил врачей быть начеку. Пока еще мало известно, почему вирус вызывает у детей такие серьезные симптомы, если ли какая-то группа риска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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