2020-05-15T20:31:09+03:00
Спорт

Вячеслав Фетисов назвал главную беду российского хоккея

По мнению прославленного хоккеиста, проблемы спорта начинаются с бесплатных секций
Константин ИВАНОВ
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Вячеслав ФетисовВячеслав ФетисовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в эфире «Радио КП» назвал главную проблему российского хоккея. В программе «Спорт без короны» он высказался по поводу «блатных детей» в бесплатных секциях.

«Мы понимаем, что хоккей становится видом спорта для детей из богатых семей. Ко мне, в мою бытность сенатором, приходили мамы в основном детей-хоккеистов Москвы. Это было в 2010 или 2011 году. На тот момент 30 млн. долларов тратили родители на всевозможные подкатки только в московском регионе. Представьте, бизнес кэшевый, который сложно проверить, который такую серьезную цифру дает кому-то зарабатывать!», - рассказал Вячеслав Фетисов.

По его словам, талантливые дети из небогатых семей, которые понимают, что у них нет возможности 3-5 тысяч отдать за подкатку три раза в неделю, уходят из спорта. А в секциях появляются «блатные дети», чьи родители могут заплатить тренерам.

Вячеслав Фетисов: Я за введение потолка зарплат и равных возможностей в российском хоккее

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«Блатные родители, они ведь тоже разного уровня бывают - не только бизнесмены, но и чиновники, - считает Вячеслав Фетисов. – Но все эти «блатные» дети, я их так называю, когда им станет 16-18 лет, поймут, что они никому не нужны. Папа за него платил, обманув тем самым его, себя. А еще и развратил тренера, который уже тренером никогда не будет… Сегодня в Москве и области порядка 150 катков, возможностей в десятки раз больше. А результат – все хуже и хуже. А мы, считаю, при таких условиях должны выпускать каждый года 30 звезд мирового уровня».

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Известный хоккеист и тренер в эфире «Радио КП» он рассказал про проблемы с потолком зарплат в ЦСКА и о том, почему «Адмирал» надо спасать (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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