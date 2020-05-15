Фетисов выступил за "потолок зарплат" в хоккее

15 Май 2020 2020-05-15T20:32:34+03:00

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Двукратный олимпийский чемпион, известный хоккейный тренер и функционер Вячеслав Фетисов прокомментировал в эфире «Радио КП» проблемы ХК ЦСКА в связи со снижением «потолка зарплат» в КХЛ. Ранее сообщалось, что армейцы не могут договориться о снижении контрактов с нападающими Иваном Телегиным, Иржи Секачом и Сергеем Калининым.

«Я сторонник потолка зарплат, - заявил Вячеслав Фетисов в программе «Радио КП» «Спорт без короны». - Об этом я говорю уже не первый день. Он дает возможность создать конкурентную среду КХЛ, проявить мастерство тренера, менеджеров, хоккеисты будут стараться. Лига предупреждала клубы о том, что этот потолок жесткий будет вводиться, было время для того, чтобы выстроить стратегию. Может, кто-то подумал, что у них опять будут какие-то возможности исключений… Я одно не пойму: зачем платить больше, когда можно платить по тому, как договорились. Этот феномен сложно объясним. Хотя, может быть, там есть какие-то скрытые интересы».

Вячеслав Фетисов: Я за введение потолка зарплат и равных возможностей в российском хоккее 00:00 00:00

Напомни, сезон КХЛ был прерван в связи с коронавирусной инфекцией. Обладатель Кубка Гагарина-2020 так и не был выявлен.

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ИСТОЧНИК KP.RU