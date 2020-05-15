2020-05-15T20:32:34+03:00
Спорт

Фетисов выступил за "потолок зарплат" в хоккее

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал споры вокруг зарплат в ХК ЦСКА
Константин ИВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вячеслав Фетисов прокомментировал в эфире «Радио КП» проблемы ХК ЦСКАВячеслав Фетисов прокомментировал в эфире «Радио КП» проблемы ХК ЦСКАФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Двукратный олимпийский чемпион, известный хоккейный тренер и функционер Вячеслав Фетисов прокомментировал в эфире «Радио КП» проблемы ХК ЦСКА в связи со снижением «потолка зарплат» в КХЛ. Ранее сообщалось, что армейцы не могут договориться о снижении контрактов с нападающими Иваном Телегиным, Иржи Секачом и Сергеем Калининым.

«Я сторонник потолка зарплат, - заявил Вячеслав Фетисов в программе «Радио КП» «Спорт без короны». - Об этом я говорю уже не первый день. Он дает возможность создать конкурентную среду КХЛ, проявить мастерство тренера, менеджеров, хоккеисты будут стараться. Лига предупреждала клубы о том, что этот потолок жесткий будет вводиться, было время для того, чтобы выстроить стратегию. Может, кто-то подумал, что у них опять будут какие-то возможности исключений… Я одно не пойму: зачем платить больше, когда можно платить по тому, как договорились. Этот феномен сложно объясним. Хотя, может быть, там есть какие-то скрытые интересы».

Вячеслав Фетисов: Я за введение потолка зарплат и равных возможностей в российском хоккее

00:00
00:00

Напомни, сезон КХЛ был прерван в связи с коронавирусной инфекцией. Обладатель Кубка Гагарина-2020 так и не был выявлен.

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

Вячеслав Фетисов: «Команды будут уходить из КХЛ. Для Лиги это проверка на прочность»

Известный хоккеист и тренер в эфире «Радио КП» он рассказал про проблемы с потолком зарплат в ЦСКА и о том, почему «Адмирал» надо спасать (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американский истребитель пятого поколения разбился во Флориде
Трамп заявил, что США будут иметь доступ к вакцине от коронавируса, даже если ее изобретут в Китае
Появилось видео нападения бойцовской собаки, которую на женщину натравил москвич
Российские туроператоры начали аннулировать заграничные туры с вылетом в июне
Фетисов выступил за "потолок зарплат" в хоккее
Вячеслав Фетисов назвал главную беду российского хоккея
Врачей попросили «быть начеку» из-за нового синдрома у детей с коронавиурсом
В ВОЗ похвалили Россию за масштабное тестирование на коронавирус
В Минобрнауки сообщили об отмене вузами госэкзаменов из-за коронавируса
New York Post о новом исчезновении Ким Чен Ына: Он находится на закрытом курорте
"Мы нашли кучу грязного белья": Хакеры требуют с Трампа выкуп за секретную информацию
В ФМБА рассказали, где лечатся монахини Дивеевского монастыря
Центр Лондона оставят без машин, чтобы людям было, где погулять
«Не обнимайте своих питомцев, если больны коронавирусом»: хозяева заразили свою собаку и трёх кошек
Чиновник случайно появился голым в ходе видеосовещания с президентом Бразилии
Экономисты спрогнозировали будущее «Северного потока-2»
В Австрии с 1 июля откроют кинотеатры и разрешат мероприятия до 100 человек
Американские пилоты сообщили об НЛО "размером с чемодан"
В России появился новый профессиональный праздник: День географа будут отмечать 18 августа