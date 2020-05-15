2020-05-15T20:08:17+03:00
Общество

Российские туроператоры начали аннулировать заграничные туры с вылетом в июне

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России
Юлия САЛЬНИКОВА
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Туристам предлагают перенести сроки вылетаТуристам предлагают перенести сроки вылетаФото: Евгения ГУСЕВА
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Крупные российские туроператоры начали аннулировать июньские туры в другие страны.

Международное авиасообщение российские власти отменили из-за пандемии коронавиурса в марте, когда оно восстановится - не известно. Постановление действует до особого распоряжения, и шансов практически нет, что такой документ подпишут в следующем месяце. Поэтому путевки с вылетом в июне будут аннулировать.

- При полной неопределенности с датами снятия ограничений как в России, так и в зарубежных странах, туроператоры принимают решения аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне,- сказано в сообщении Ассоциации туроператоров России.

Туристам предлагают изменить направление вылета и перенести сроки - в частности, присмотреться к отдыху в России. Тур можно перебронировать без доплат и на заграничные направления, в те страны, где летом точно будут принимать иностранцев: Болгария, Вьетнам, Греция, Индия, Испания, Кипр, Марокко, ОАЭ, Таиланд, Тунис, Турция, Хорватия, Черногория и Шри-Ланку. Предложение распространяется на туры до 20 декабря 2020 года, а также на период после новогодних праздников и до конца июня 2021 года.

Об аннулировании туров на июнь заявили операторы Anex Tour, Coral Travel, Pegas Touristik.

В Турции объявили, что с 1 июня начнут тестировать на коронавирус иностранцев прямо в аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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