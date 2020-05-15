Появилось видео нападения бойцовской собаки, которую на женщину натравил москвич

15 Май 2020 2020-05-15T20:23:34+03:00

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Москвич натравил на женщину бойцовскую собаку из-за замечания о сорванных цветах.

Все произошло на Рублевском шоссе, возле одного из домов. Проходя мимо клумбы с цветами, мужчина сорвал тюльпаны. Хозяйка цветов, женщина, которая посадила растения и ухаживала за ними, такой жест прохожего не оценила и сделала замечание. В ответ на это мужчина дал собаке команду напасть.

Пес вцепился в руку женщины, травмы оказались настолько серьезными, что врачи говорят о необходимости нескольких операций. Первую пострадавшая уже перенесла сразу после того, как попала с места ЧП в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779398" frameborder="0"></iframe> СК проводит проверку по факту нападения бойцовского пса на женщину.

После того, как об этом случае написали в соцсетях, в эфир телеканалов вышли сюжеты о нападении собаки на женщину. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки этого инцидента.

- Все мероприятия, направленные на тщательное исследование каждого опубликованного факта, необходимо провести оперативно, дав им всестороннюю правовую оценку,- приводит его комментарий пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU