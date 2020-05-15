2020-05-15T21:06:23+03:00
В мире

Американский истребитель пятого поколения разбился во Флориде

Пилот в больнице
Юлия САЛЬНИКОВА
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Истребитель упал в полеИстребитель упал в полеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США разбился истребитель пятого поколения F-22. ЧП произошло неподалеку от авиабазы Эглин ВВС США. Пилот успел катапультироваться, он пострадал и находится в больнице.

В издании The Drive сообщают, что это был обычный учебный вылет. В тот день военные участвовали в акции в поддержку врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавиурсом: пилоты показали авиатрюки, запустили салют. Но разбившийся самолет в этой акции не участвовал.

- Любая неудача с участием F-22 особенно значительна, учитывая относительно небольшой размер флота в целом,- сообщили в издании.

В военном ведомстве расследуют причины ЧП. Пилот находится в стабильном состоянии.

Летом 2019 года в Калифорнии разбился другой американский истребитель F/A-18E. Это был тоже учебный вылет. Еще один военный самолет упал в Северной Каролине, пилот катапультировался, но получил ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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