Турция выполнила российские требования по снятию ограничений для автоперевозчиков
Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков. Сложности возникли после того, как турецкие власти наложили ограничения на въезд в страну для иностранных грузовперевозчиков. Транспорту из других государства разрешили находиться в Турции определенное количество часов.
В ответ на это, в Минтрансе заявили об ответных мерах, если странам не удастся договориться в течение недели. Такие же ограничения для турецких автоперевозчиков планировали ввести с 11 мая.
- Стороны позитивно оценили взаимные меры, направленные на снятие ограничений на период пребывания российских и турецких водителей в наших странах во время двусторонних перевозок,- сказано в сообщении Минтранса.
В Турции снимают и другие ограничения, которые ввели из-за коронавируса. С июня отели готовятся к началу полноценного туристического сезона, правда, всех иностранцев прямо в аэропорту проверят на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU