Турция выполнила российские требования по снятию ограничений для автоперевозчиков

15 Май 2020 2020-05-15T21:10:22+03:00

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Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков. Сложности возникли после того, как турецкие власти наложили ограничения на въезд в страну для иностранных грузовперевозчиков. Транспорту из других государства разрешили находиться в Турции определенное количество часов.

В ответ на это, в Минтрансе заявили об ответных мерах, если странам не удастся договориться в течение недели. Такие же ограничения для турецких автоперевозчиков планировали ввести с 11 мая.

- Стороны позитивно оценили взаимные меры, направленные на снятие ограничений на период пребывания российских и турецких водителей в наших странах во время двусторонних перевозок,- сказано в сообщении Минтранса.

В Турции снимают и другие ограничения, которые ввели из-за коронавируса. С июня отели готовятся к началу полноценного туристического сезона, правда, всех иностранцев прямо в аэропорту проверят на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU