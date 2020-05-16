Число заболевших коронавирусом в Москве на 16 мая 2020 года составило 135 464

16 Май 2020 2020-05-15T20:50:26+03:00

За прошедшие сутки в Москве вылечились еще 1235 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Москве за последние сутки коронавирус выявили еще у 4712 человек. Более 80% новых случаев – люди младше 65 лет. Всего же в столице, по данным на 16 мая, зафиксировано 135 464 случаев COVID 2019.

- Среди новых заболевших: 39,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,8% – от 46 до 65 лет, 10,5% - от 66 до 79 лет, 6,7 – старше 80 лет, 6,4% - дети до 18 лет. Все знакомые и родственники, которые контактировали с заболевшими людьми, уже находятся под медицинским наблюдением, - рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За прошедшие сутки в Москве вылечились еще 1235 человек.

- Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 24 562, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, режим самоизоляции москвичи и жители города должны соблюдать до 31 мая. По-прежнему сохраняется много вопросов и люди звонят на «горячую» линию по коронавирусу – в день поступает по 43 тысячи звонков. Ответы дают около 800 человек.

- Еще более 600 человек помогают медицинским работникам в стационарах и лабораториях, снимая с них часть административной и бумажной работы, - рассказала Анастасия Ракова.

ИСТОЧНИК KP.RU