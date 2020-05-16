Число заболевших коронавирусом в Московской области на 16 мая 2020 года составило 24 580 человека

16 Май 2020 2020-05-16T05:47:23+03:00

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 16 мая 2020 года

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В Московской области за последние сутки выявили 945 случая заболевания коронавирусом. Всего, по данным на утро 16 мая, в Подмосковье зафиксировано 25 525 случая заболевания COVID 2019.

- За весь период в области скончалось 253 человека, выздоровели и выписались 2 468 человек, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Московской области.

Больше всего новых заболевших коронавирусом в следующих городских округах: Балашиха 955 (+31), Домодедово 590 (+32), Ивантеевка 492 (+53), Красногорск 1297 (+66), Люберцы 1146 (+33), Подольск 1290 (+58), Пушкино 688 (+43), Серпухов 291 (+34), Щелково 463 (+70), Электросталь 220 (+30).

За весь период пандемии в Подмосковье выявили 3038 случаев заболевания у жителей, которые зарегистрированы в Московской области. На лечение из Москвы в область прибыли более тысячи человек.

Напомним, что с 12 мая все региона России постепенно выходят из режима ограничений, а президент Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих днеи . Но в Московской области пока продолжаются ограничения для работы предприятий экономики, автомобильных техцентров и других - они будут действовать до 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU