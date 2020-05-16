2020-05-15T22:34:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 16 мая 2020: В Подмосковье продолжают создавать новые инфекционные койкоместа

"КП" собрала самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 16 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Число госпитализаций остается в последнее время приблизительно на одном уровнеЧисло госпитализаций остается в последнее время приблизительно на одном уровнеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Подмосковье за сутки диагноз «коронавирус» подтвердили у 945 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии перевалило за 25,5 тысяч.

В списке городских округов с наибольшим числом заболевших на первом месте продолжает находиться Одинцово (положительные тесты на коронавирус сдали 1384 человек). Также в пятерке самых зараженных муниципалитетов Королев (1309), Красногорск (1297), Подольск (1290) и Люберцы (1146). При этот самый большой прирост новых пациентов с ковидом за сутки зафиксирован в Щелково (+70 человек), тогда как по общему числу заболевших город даже не входит в двадцатку.

Одинцово, к сожалению, лидирует и по числу скончавшихся от коронавируса. 5 новых жертв зафиксировали за последние сутки, а всего уже 35. За все время в области от осложнений из-за COVID-2019 умерли 253 человека.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион продолжает создавать новые инфекционные койкоместа.

- Число госпитализаций остается в последнее время приблизительно на одном уровне, так же, как и количество случаев заболевания, - заявил он. - К 25 мая мы планируем развернуть порядка 18 тысяч коек, из них с кислородом - около 10 тысяч, с ИВЛ - почти тысяча.

Также Андрей Воробьёв поручил оперативно решить вопрос дополнительных мотивационных выплат врачам, медсестрам и водителям скорой помощи, которые работают с коронавирусными больными.

- Из федерального бюджета мы получили более 650 млн рублей на доплаты медработникам. Кроме того, из регионального бюджета выделили свыше 1 млрд рублей, чтобы расширить список получателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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