Коронавирус в Москве, последние новости на 16 мая 2020: Эксперты объяснили скачок смертности в столице на 20%
Число заболевших в Москве третий день подряд не превышает 4,8 тысяч человек. За минувшие сутки медики зафиксировали 4748 новых пациентов. При этом максимальное количество новых заболевших за 24 часа (6703) было зафиксировано еще 7 мая.
Корреспондент «Комсомольской Правды» Анастасия Варданян стала одной из первых жительниц Москвы, прошедших тестирования на антитела. Напомним, горожан, которые получают приглашения на визит в одну из 30 заточенных на такие анализы поликлиник, выбирают рандомно. Сегодня наша Настя должна узнать результат теста.
Тем временем, специалисты объяснили, почему число смертей в апреле выросло на 20% и почему только треть из них - жертвы коронавируса. Нам наконец-то объяснили, как и что посчитали статистики.
Кстати, стало известно, что после объявления масочного режима в Москве спрос на маски взлетел в 1,9 раз, на перчатки - в 3,2! https://www.kp.ru/online/news/3873047/ А в Московском метрополитене заявили, что цена, по которой в подземке торгуют средствами индивидуальной защиты, - на 10% ниже рынка.
Ну, и закрывая тему масок, которые сейчас - самый ходовой товар на рынке. Некие мошенники увели у незадачливого предпринимателя два грузовика масок. Для этого они провернули спецоперацию, достойную экранизации в каком-нибудь криминальном сериале на канале НТВ!
ИСТОЧНИК KP.RU
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