2020-05-15T23:28:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 16 мая 2020 года увеличилось до 1 432 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 16 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Новости о коронавирусеНовости о коронавирусеФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 16 мая 2020 года увеличилось до 1 432 человек. В столичных медучреждениях от covid-19 за минувшие сутки скончались 74 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего же в России официальное число летальных случаев по данным портала стопкоронавирус.рф достигает 2 418.

Оперштаб информирует граждан и напоминает о необходимости соблюдать режим самоизоляции, продленный в Москве до 31 мая. Также рекомендовано пользоваться индивидуальными средствами защиты - носить маски и перчатки.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент РФ Владимир Путин сказал, что "эпидемию коронавируса мы рано или поздно поборем". Об этом заявил он заявил на совещании. Глава государства поручил продолжить активно развивать сферу здравоохранения и после завершения пандемии коронавируса нового типа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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