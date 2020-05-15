США безвозмездно передадут в Индию аппараты ИВЛ
Соединенные Штаты Америки безвозмездно передадут Индии аппараты для искусственной вентиляции легких.
Сообщается, что страны активно сотрудничают в разработке вакцины противно коронавирусной инфекции.
- Я с гордостью могу сообщить, что США безвозмездно передадут нашим друзьям в Индии аппараты искусственной вентиляции легких, - написал американский лидер Дональд Трамп на странице в Twitter. - Мы вместе с Индией и премьер-министром Нарендрой Моди во время этой пандемии. Вместе мы сможем сокрушить невидимого врага.
Напомним, глава Белого Дома ранее заявлял, что готов оказать помощь в случае необходимости в поставке аппаратов ИВЛ и для России. Также сайт kp.ru писал, что Трамп приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за того, что, по его мнению, она несвоевременно проинформировала мировое общество об угрозе распространения вируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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