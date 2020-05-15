2020-05-15T23:40:19+03:00
Коронавирус Covid-19

США безвозмездно передадут в Индию аппараты ИВЛ

Страны сотрудничают в разработке вакцины от коронавирусной инфекции
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты Америки безвозмездно передадут Индии аппараты для искусственной вентиляции легких.

Сообщается, что страны активно сотрудничают в разработке вакцины противно коронавирусной инфекции.

- Я с гордостью могу сообщить, что США безвозмездно передадут нашим друзьям в Индии аппараты искусственной вентиляции легких, - написал американский лидер Дональд Трамп на странице в Twitter. - Мы вместе с Индией и премьер-министром Нарендрой Моди во время этой пандемии. Вместе мы сможем сокрушить невидимого врага.

Напомним, глава Белого Дома ранее заявлял, что готов оказать помощь в случае необходимости в поставке аппаратов ИВЛ и для России. Также сайт kp.ru писал, что Трамп приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за того, что, по его мнению, она несвоевременно проинформировала мировое общество об угрозе распространения вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США безвозмездно передадут в Индию аппараты ИВЛ
Польша разрывает 25-летний контракт с Россией на транзит газа
Бастрыкин поручил проверить сообщения о невыплатах компенсаций врачам
Украинский президент ввел санкции против Эрмитажа и МГУ
Трамп рассказал о "супер-пупер ракете", которой еще нет
Путин поручил повысить размер пособия на первого ребенка до 6 751 рубля
Врачам за лечение пациентов с коронавирусом будут платить по 60 тысяч за смену
В ВАДА увеличили число допинговых дел в отношении российских спортсменов
Число зараженных коронавирусом в мире превысило численность населения Хорватии
Турция выполнила российские требования по снятию ограничений для автоперевозчиков
Американский истребитель пятого поколения разбился во Флориде
Трамп заявил, что США будут иметь доступ к вакцине от коронавируса, даже если ее изобретут в Китае
Появилось видео нападения бойцовской собаки, которую на женщину натравил москвич
Российские туроператоры начали аннулировать заграничные туры с вылетом в июне
Фетисов выступил за "потолок зарплат" в хоккее
Вячеслав Фетисов назвал главную беду российского хоккея
Врачей попросили «быть начеку» из-за нового синдрома у детей с коронавиурсом
В ВОЗ похвалили Россию за масштабное тестирование на коронавирус
В Минобрнауки сообщили об отмене вузами госэкзаменов из-за коронавируса
New York Post о новом исчезновении Ким Чен Ына: Он находится на закрытом курорте
"Мы нашли кучу грязного белья": Хакеры требуют с Трампа выкуп за секретную информацию
В ФМБА рассказали, где лечатся монахини Дивеевского монастыря
Центр Лондона оставят без машин, чтобы людям было, где погулять
«Не обнимайте своих питомцев, если больны коронавирусом»: хозяева заразили свою собаку и трёх кошек
Чиновник случайно появился голым в ходе видеосовещания с президентом Бразилии
Экономисты спрогнозировали будущее «Северного потока-2»
В Австрии с 1 июля откроют кинотеатры и разрешат мероприятия до 100 человек
Американские пилоты сообщили об НЛО "размером с чемодан"
В России появился новый профессиональный праздник: День географа будут отмечать 18 августа