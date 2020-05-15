США безвозмездно передадут в Индию аппараты ИВЛ

15 Май 2020 2020-05-15T23:40:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты Америки безвозмездно передадут Индии аппараты для искусственной вентиляции легких.

Сообщается, что страны активно сотрудничают в разработке вакцины противно коронавирусной инфекции.

- Я с гордостью могу сообщить, что США безвозмездно передадут нашим друзьям в Индии аппараты искусственной вентиляции легких, - написал американский лидер Дональд Трамп на странице в Twitter. - Мы вместе с Индией и премьер-министром Нарендрой Моди во время этой пандемии. Вместе мы сможем сокрушить невидимого врага.

Напомним, глава Белого Дома ранее заявлял, что готов оказать помощь в случае необходимости в поставке аппаратов ИВЛ и для России. Также сайт kp.ru писал, что Трамп приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за того, что, по его мнению, она несвоевременно проинформировала мировое общество об угрозе распространения вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU