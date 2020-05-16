Ученый рассказал, можно ли создать вакцину от рака
Пока одни учены борются с коронавирусом, другие уже научились с помощью вирусов уничтожать злокачественные опухоли у онкологических больных.
О подобной перспективной разработке kp.ru рассказал член-корреспондент РАН, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков. Он заведующий лаборатории пролиферации клеток, которая разрабатывает новый метод лечения.
- Мы видим эффект для самых разных форм рака: это и глиобластома - опухоль мозга, и рак желудка, рак легкого, рак молочной железы, рак яичника… Пока у нас нет официальных клинических испытаний, наши пациенты - это больные четвертой стадии, от которых официальная медицина отказалась, - пояснил специалист.
Также он отметил, что именно на самой последней стадии наиболее заметен результат. Вместо того, чтобы жить предсказанные прогнозами врачей неделю-месяц, пациенты живут значительно дольше - 2-3 года.
- У многих из них даже опухоли нет. Мы не исключаем, что это может быть ремиссия, но может быть, это потом вернется, - уточнил Чумаков.
Ученые также рассматривают возможность направленно подбирать под каждого пациента наиболее подходящий вирус.
- Так вот клетки из опухоли Анастасии Заворотнюк у нас в лаборатории хорошо пошли - они размножаются и мы можем их наработать сколько угодно. Это хорошо еще и потому, что на основе этих клеток можно сделать вакцину. Мы можем взять эти клетки, заразить их вирусом, а потом ввести ей в организм, и это будет стимулировать ее противоопухолевый иммунитет, - отметил эксперт.
Чумаков считает, что лучше, а что хуже должны решать пациенты. Сюда же относится вопрос рисков, подходов и методик лечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU