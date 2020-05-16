Умерла Альбина Федорова, заслуженная артистка РСФСР

16 Май 2020 2020-05-16T01:04:50+03:00

Альбина Федорова умерла в возрасте 81 года

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На 82 году жизни умерла заслуженная артистка РСФСР Альбина Федорова. Об этом сообщил председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации Александр Калягин.

Причины и обстоятельства ее смерти пока не раскрываются.

- Не стало Альбины Прокопьевны Федоровой, замечательно талантливой, блистательной актрисы, чье имя многие годы было неразрывно связано с Псковским театром драмы. 10 мая исполнилось 42 года, как Альбина Прокопьевна вышла на сцену этого легендарного театра, где сыграла множество главных ролей, - отмечается в сообщении.

Отмечается, что каждая из ее ролей надолго оставалась в памяти зрителей, заставляя по-настоящему восхищаться актерским мастерством.

По данным пресс-службы, за свой творческий путь среди ролей Федоровой были исполнены Гертруда, Леди Макбет, Екатерина Великая. В свои 28 лет она была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР.

ИСТОЧНИК KP.RU