2020-05-16T01:32:33+03:00
В мире

Глава Шотландии самостоятельно постриглась и покрасилась на самоизоляции

В марте Никола Стерджен почти налысо побрила мужа
Юлия КЕКОВА
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Никола Стерджен. Фото: твиттер @NicolaSturgeonНикола Стерджен. Фото: твиттер @NicolaSturgeon
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Первый министр Шотландии Никола Стерджен в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса смогла самостоятельно привести свою фирменную прическу в порядок.

По словам ее личной стилистки Джули Макгуир, представитель государства самостоятельно выполнила стрижку и окрашивание волос.

Мастер добавила, что для более успешной процедуры она собрала в пакет все необходимые для процедуры инструменты, и оставила их под своей дверью, откуда их забрала Стерджен. Об этом Джули рассказала журналистам с The Telegraph.

Как самой стричь дома челку лидеру Шотландии, чтобы было красиво, пришлось объяснять по видеосвязи.

- Во время самоизоляции Никола подстригла и окрасила свои волосы под моим руководством, отметила Макгуир.

К слову, проводить эксперименты над волосами Николе приходится не в первый раз. В марте она машинкой почти налысо побрила своего супруга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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