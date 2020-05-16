Глава Шотландии самостоятельно постриглась и покрасилась на самоизоляции
Первый министр Шотландии Никола Стерджен в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса смогла самостоятельно привести свою фирменную прическу в порядок.
По словам ее личной стилистки Джули Макгуир, представитель государства самостоятельно выполнила стрижку и окрашивание волос.
Мастер добавила, что для более успешной процедуры она собрала в пакет все необходимые для процедуры инструменты, и оставила их под своей дверью, откуда их забрала Стерджен. Об этом Джули рассказала журналистам с The Telegraph.
Как самой стричь дома челку лидеру Шотландии, чтобы было красиво, пришлось объяснять по видеосвязи.
- Во время самоизоляции Никола подстригла и окрасила свои волосы под моим руководством, отметила Макгуир.
К слову, проводить эксперименты над волосами Николе приходится не в первый раз. В марте она машинкой почти налысо побрила своего супруга.
Nicola Sturgeon on Twitter
ИСТОЧНИК KP.RU