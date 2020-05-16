Глава Шотландии самостоятельно постриглась и покрасилась на самоизоляции

16 Май 2020 2020-05-16T01:32:33+03:00

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Первый министр Шотландии Никола Стерджен в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса смогла самостоятельно привести свою фирменную прическу в порядок.

По словам ее личной стилистки Джули Макгуир, представитель государства самостоятельно выполнила стрижку и окрашивание волос.

Мастер добавила, что для более успешной процедуры она собрала в пакет все необходимые для процедуры инструменты, и оставила их под своей дверью, откуда их забрала Стерджен. Об этом Джули рассказала журналистам с The Telegraph.

Как самой стричь дома челку лидеру Шотландии, чтобы было красиво, пришлось объяснять по видеосвязи.

- Во время самоизоляции Никола подстригла и окрасила свои волосы под моим руководством, отметила Макгуир.

К слову, проводить эксперименты над волосами Николе приходится не в первый раз. В марте она машинкой почти налысо побрила своего супруга.

Nicola Sturgeon on Twitter

ИСТОЧНИК KP.RU