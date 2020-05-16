Глава ВОЗ обеспокоен появлением "загадочного синдрома коронавируса" у детей
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус обеспокоен появившимися в публикациями СМИ разных стран о выявленном у детей "загадочного синдрома, связанного с коронавирусом". Об этом он заявил на еженедельном брифинге, трансляция которого доступна в Twitter.
Отмечается, что речь идет о мультисистемном воспалительном состоянии с некоторыми симптомами, похожими на синдром Кавасаки и синдром токсического шока, который медики выявили у инфицированных covid-19 детей.
Руководитель ВОЗ призвал врачей всего мира обратить особое внимание на эту проблему.
Ранее сайт kp.ru писал, что в Европе детей начали массово госпитализовать с синдромом Кавасаки. Самыми первыми о росте числа маленьких пациентов с острыми воспалительными проявлениями сообщили британские медики. Всего за несколько дней в медучреждения страны поступили около двух десятков детей. Нацслужба здравоохранения заявила об "обеспокоенности по поводу распространения у детей воспалительного синдрома, возможно, связанного с новым коронавирусом нового типа".
ИСТОЧНИК KP.RU