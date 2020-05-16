В СКР установили провокаторов в виртуальном шествии «Бессмертного полка»

16 Май 2020 2020-05-16T02:53:17+03:00

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В Следственном комитете Российской Федерации установили IP-адреса людей, которые опубликовали фотографии нацистов во время онлайн-шествия "Бессмертного полка".

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса акцию в этом году пришлось перенести в в виртуальный формат. Любой, желающий почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны родственников, мог присоединиться, разместив фото своего героя. Среди снимков были найдены и портреты лидеров нацистской Германии, в частности Гитлера и Гиммлера.

В СК РФ завели уголовное дело по факту реабилитации нацизма.

- К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном - иностранные граждане,- сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что еще девять человек из числа подозреваемых проживают в разных регионах России.

То, что, вероятно, предполагалось, как шутка, в СК расценивают совершенно иначе - действия этих 30 человек квалифицируют как "одобрение преступлений нацистского режима".

ИСТОЧНИК KP.RU