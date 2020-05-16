2020-05-16T03:19:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Скворцова рассказала об эффективности "Мефлохина" против коронавируса

Глава ФМБА считает, что к концу первой недели приема препарата 70% пациентов гарантированно избавляются от вируса
Юлия КЕКОВА
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Вероника СкворцоваВероника СкворцоваФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на онлайн-пресс-конференции рассказала о результатах доклинических исследований препарата "Мефлохин" по лечению коронавируса.

По ее словам, он способен на 100% подавить цитопатическое действие вируса через 48 часов с момента инфицирования. При этом доза лекарства должна быть небольшой, всего два микрограмма на миллилитр.

Скворцова добавила, в случае применения препарата до инфицирования, действие вируса covid-19 будет снижаться примерно на 50-75%. Таким образом, "Мефлохин", возможно, получится использовать и при профилактики заболевания.

- На данный момент мы на базе четырех наших ведущих центров ФМБА проводим клиническое исследование "Мефлохина". Проводится сравнение его с другими противовирусными препаратами. Отмечаются определенные преимущества у больных средней тяжести, не менее чем у 70% пациентов идет устойчивое последовательное улучшение состояния, - рассказала Скворцова, пишет ТАСС.

По ее данным, к концу первой недели приема средства 70% заболевших смогут гарантированно выздороветь. Что касается побочных действий, то они наблюдаются в виде нарушения сна и сводятся к ощущению перебоя сердца у 26% пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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