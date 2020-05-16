В федерации фигурного катания России сказали о проблемах с переходом Трусовой к Плющенко

16 Май 2020 2020-05-16T04:19:14+03:00

Пока что этот "трансфер" не был официальо подтвержден

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Переход фигуристки Александры Трусовой от своего наставника Этери Тутберидзе к новому тренеру в лице Евгения Плющенко пока что официально не был подтвержден. С нового сезона Трусова, известная своим умением исполнять прыжки в четыре оборота, покидает "Хрустальный" и будет кататься в академии у олимпийского чемпиона.

Почетный президент ФФКР Валентин Писеев в интервью "Р-Спорт" сказал об итогах заседания исполкома организации.

- Поступило только заявление от Трусовой, но еще должно быть оформленное мнение от той организации, из которой она переходит. Должна обсудить данный вопрос и московская федерация. Когда все документы будут представлены, тогда и будет решение, - заявил Писеев.

Трусова, напомним, накануне сделала первое официальное заявление по поводу своего ухода от Этери Тутберидзе. Она поблагодарила всех в "Хрустальном" за совместную работу. Но сказала, что приняла решение двигаться дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU