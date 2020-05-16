2020-05-16T04:43:05+03:00
Спорт

В федерации фигурного катания ответили на вопрос о планах Алины Загитовой на будущий сезон

Все ждут, что будет с олимпийской чемпионкой дальше
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова с декабря 2019 года официально не катается на соревнованиях.Алина Загитова с декабря 2019 года официально не катается на соревнованиях.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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13 декабря 2019 года олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова официально объявила - приостанавливает свою спортивную карьеру. Дальнейшая судьба любимицы миллионов болельщиков покрыта тайной. Загитова сказала, что посвятит оставшуюся часть сезона работе над собой, тренировкам, участиям в ледовых шоу и подготовке к поступлению в университет. И вот, сезон завершился досрочно из-за коронавируса. Все ждут - каким будет решение Алины, продолжит ли она кататься.

- Новой информации по Алине нет, она говорила, что приостанавливает выступления на этот сезон после финала Гран-при. Пока ни о чем не уведомляла. Все находятся на самоизоляции, никто не тренируется, - заявил глава ФФКР Александр Горшков в интервью ТАСС.

Алина Загитова, напомним, ранее была официально включена в состав сборной России на будущий сезон. Вместе с ней в этих списках оказалась и Евгения Медведева, которая третий год тренируется у канадца Брайана Орсера после того, как ушла от Этери Тутберидзе весной 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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