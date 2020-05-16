Названа особенность, из-за которой мужчины в арабских странах чаще болеют коронавирусом
Эксперт объяснила, в чем на самом деле заключается особенность распространения коронавируса среди мужчин арабских стран.
По словам катарского исследователя в области культуры современных обществ Кальсам Абдеррахманы, представители сильного пола чаще инициируются covid-19 из-за традиции собираться вместе и обмениваться новостями, а не проводить время дома.
Специалист отмечает, что об этом свидетельствуют данные статистики - заболевших мужчин в пять раз больше, чем больных женщин.
По традиции представительницы прекрасного пола гораздо больше времени проводят дома, в то время пока супруг может обсуждать со знакомыми новости.
- В странах Персидского залива общество строится на ежедневном взаимодействии и встречах с родственниками и друзьями, прежде всего, между мужчинами за пределами дома. Это общение имеет форму мужских посиделок в специальных отдельных помещениях при домах, называемых "меджлисами" - "советами", - пояснила Кальсам в беседе с РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU
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