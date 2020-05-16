2020-05-16T07:00:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт оценил риск заражения коронавирусом на улице

Специалист рассказал о мерках, которые обязательно необходимо соблюдать в целях личной безопасности
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Эксперт оценил риск заражения коронавирусом на улицеЭксперт оценил риск заражения коронавирусом на улицеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Известный инфекционист Владимир Никифоров рассказал kp.ru о вероятности инфицирования коронавирусом людей на улице.

Во многих регионах страны завершен режим самоизоляции, но там где он еще есть, россиянам сложно усидеть дома. Прогуляться до нужного места и обратно, вдыхая свежий воздух и при этом не заболеть коронавирусом можно.

По словам врача, в основном covid-19 распространяется воздушно-капельным, в большей степени при кашле и чихании, а также фекально-оральном (при несоблюдении правил личной гигиены после посещения туалета) и контактным путем.

При этом, носитель вируса способен в среднем заразить еще 3-4 человек. Этот показатель чуть выше, чем у традиционного гриппа.

- Если я "налью" вам вирус в ладошку, то с вами абсолютно ничего страшного не произойдет, - рассказывает в своем интервью Никифоров.

Врач уверяет, что для инфицирования вирус должен попасть на слизистые оболочки. Именно поэтому гражданам рекомендовано воздержаться от прикосновений к лицу. Не нужно брать еду в рот грязными руками и тереть глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт назвал первые симптомы коронавируса в тяжелой форме
Доктор Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России
Эксперт оценил риск заражения коронавирусом на улице
Последние новости на утро 16 мая 2020: Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Женщина родила двойняшек от разных отцов после измены
Названа особенность, из-за которой мужчины в арабских странах чаще болеют коронавирусом
Коронавирус в Московской области, последние новости на 16 мая 2020: В Подмосковье продолжают создавать новые инфекционные койкоместа
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 16 мая 2020 года составило 24 580 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 16 мая 2020 года увеличилось до 1 432 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 16 мая 2020: Эксперты объяснили скачок смертности в столице на 20%
Число заболевших коронавирусом в Москве на 16 мая 2020 года составило 135 464
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 16 мая 2020 года увеличилось до 24 562 человек
Главврач калужской больницы уволен после выплат медикам в 27 рублей
Путин поручил сохранить самоизоляцию для пожилых россиян
Ученые рассказали, как собаки чуют коронавирус и рак
В федерации фигурного катания ответили на вопрос о планах Алины Загитовой на будущий сезон
Небензя рассказал, какой толчок дала пандемия коронавируса СБ ООН
В федерации фигурного катания России сказали о проблемах с переходом Трусовой к Плющенко