Эксперт оценил риск заражения коронавирусом на улице

16 Май 2020 2020-05-16T07:00:14+03:00

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Известный инфекционист Владимир Никифоров рассказал kp.ru о вероятности инфицирования коронавирусом людей на улице.

Во многих регионах страны завершен режим самоизоляции, но там где он еще есть, россиянам сложно усидеть дома. Прогуляться до нужного места и обратно, вдыхая свежий воздух и при этом не заболеть коронавирусом можно.

По словам врача, в основном covid-19 распространяется воздушно-капельным, в большей степени при кашле и чихании, а также фекально-оральном (при несоблюдении правил личной гигиены после посещения туалета) и контактным путем.

При этом, носитель вируса способен в среднем заразить еще 3-4 человек. Этот показатель чуть выше, чем у традиционного гриппа.

- Если я "налью" вам вирус в ладошку, то с вами абсолютно ничего страшного не произойдет, - рассказывает в своем интервью Никифоров.

Врач уверяет, что для инфицирования вирус должен попасть на слизистые оболочки. Именно поэтому гражданам рекомендовано воздержаться от прикосновений к лицу. Не нужно брать еду в рот грязными руками и тереть глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU