В NASA выразили надежду на участие России в соглашении по Луне

16 Май 2020 2020-05-16T08:11:26+03:00

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NASA опровергает сообщение о том, что Соединенные Штаты не хотят включать Россию в «Соглашения Артемиды» по освоению Луны. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя директора ведомства по международным связям Майкл Голд.

«Я думаю, досадно, что было множество утечек в СМИ, которые не отражали корректно то, чем являются «Соглашения Артемиды», так что я не удивлен некоторым реакциям. Честно говоря, если бы я был на их месте, я бы, наверное, отреагировал так же, учитывая ту информацию, которая была представлена», - отметил он

Более того, как передаёт ТАСС, Голд заявил, что первым шагом к заключению договора между Москвой и Вашингтоном в рамках предложенных американской стороной соглашения по освоению Луны может стать участие России в создании вместе с США окололунной станции Gateaway.

Напомним, глава NASA Джим Брайденстайн отметил продуктивность совместной работы американских и российских специалистов, несмотря на проблемы между странами, однако добавил, что Вашингтон не должен зависеть по вопросам космической программы от Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU