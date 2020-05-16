2020-05-16T08:25:58+03:00
Общество

Эксперт рассказал о распространенном симптоме развития рака

Злокачественная опухоль забирает много белка
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эксперт рассказал о распространенном симптоме развития ракаЭксперт рассказал о распространенном симптоме развития ракаФото: Мария ЛЕНЦ
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Главный онколог Министерства здравоохранения, академик РАН Андрей Каприн рассказал о распространенном симптоме развития онкологических заболеваний.

По его словам, больной раком теряет массу тела, что объясняется тем, что злокачественные опухоли забирают много белка из организма человека, поэтому во время потери аппетита при химиотерапии назначают специальное белковое питание. «Опухоль снижает лейкоциты, белковые фракции», - приводит его слова агентство РИА Новости

«Опять же есть люди, которые много постятся, точно не переедают. Обратите внимание, что там тоже бывают онкологические заболевания», — отметил он и призвал с осторожностью практиковать лечебного голодания, поскольку этот метод может сильно навредить.

Напомним, ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петром Михайл Чумаков рассказал kp.ru, как новой технологии борьбы с онкологическими заболеваниями. Ученые сообщили, как убить раковую опухоль вирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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