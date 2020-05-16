В МВД рассказали о штрафах за отказ от тестирования при подозрении на коронавирус
Уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию грозит штраф. К ответственности также могут привлечь тех, кто не сообщил о возвращении из-за границы и своем фактическом месте пребывания. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России.
Как сообщает ТАСС, в ведомстве пояснили, что подобные права нарушения относятся к административной ответственности по статьям о нарушении в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. За нарушение придется заплатить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.
Кроме того, к штрафу могут привлечь граждан с подтвержденным диагнозом инфекционного заболевания и контактировавшие с больным, если они нарушили требования карантина.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» подробно рассказывала о последствиях за нарушение карантина по коронавирусу. Если же нарушение правил стало причиной заражения и гибели людей, за это отвечает уголовный кодекс. По нему предусмотрено уже лишение свободы на срок до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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