2020-05-16T09:16:09+03:00
Общество

В МВД рассказали о штрафах за отказ от тестирования при подозрении на коронавирус

К ответственности также могут привлечь человека, не сообщившего о возвращении из-за границы и своем фактическом месте пребывания
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В МВД рассказал о штрафах за отказ от тестирования при подозрении на коронавирусВ МВД рассказал о штрафах за отказ от тестирования при подозрении на коронавирусФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию грозит штраф. К ответственности также могут привлечь тех, кто не сообщил о возвращении из-за границы и своем фактическом месте пребывания. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России.

Как сообщает ТАСС, в ведомстве пояснили, что подобные права нарушения относятся к административной ответственности по статьям о нарушении в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. За нарушение придется заплатить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Кроме того, к штрафу могут привлечь граждан с подтвержденным диагнозом инфекционного заболевания и контактировавшие с больным, если они нарушили требования карантина.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» подробно рассказывала о последствиях за нарушение карантина по коронавирусу. Если же нарушение правил стало причиной заражения и гибели людей, за это отвечает уголовный кодекс. По нему предусмотрено уже лишение свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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