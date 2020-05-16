2020-05-16T09:36:09+03:00
Коронавирус Covid-19

МЧС предупреждает о высоком риске заражения коронавирусом через чипсы и орешки

Елена ГИЛЬМАНОВА
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МЧС предупреждает о высоком риске заражения коронавирусом через чипсы и орешкиМЧС предупреждает о высоком риске заражения коронавирусом через чипсы и орешкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Существует высокий риск передачи новой коронавирусной инфекции через упаковки с орехами и чипсами, до которых уже могли дотрагиваться другие люди. Также опасность подстерегает при использовании для еды общей посуды. Об этом предупредили специалисты МЧС.

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)», - отмечается в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения безопасности в ведомстве рекомендуют носить с собой антисептическое средство для рук, которое позволит в случае необходимости продезинфицировать упаковки для орехов или чипсов. Кроме того, рекомендуется держать при себе одну-две упаковки одноразовых салфеток, а также всегда прикрывайте нос и рот салфеткой, когда кашляете или чихаете. При этом использованную салфетку необходимо сразу выбрасывать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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