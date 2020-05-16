МЧС предупреждает о высоком риске заражения коронавирусом через чипсы и орешки

16 Май 2020 2020-05-16T09:36:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Существует высокий риск передачи новой коронавирусной инфекции через упаковки с орехами и чипсами, до которых уже могли дотрагиваться другие люди. Также опасность подстерегает при использовании для еды общей посуды. Об этом предупредили специалисты МЧС.

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)», - отмечается в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения безопасности в ведомстве рекомендуют носить с собой антисептическое средство для рук, которое позволит в случае необходимости продезинфицировать упаковки для орехов или чипсов. Кроме того, рекомендуется держать при себе одну-две упаковки одноразовых салфеток, а также всегда прикрывайте нос и рот салфеткой, когда кашляете или чихаете. При этом использованную салфетку необходимо сразу выбрасывать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ученые рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через еду

Ученые из США опубликовали статью о связи коронавируса с едой. В Сети выдвигают разные теории, одни утверждают, что частицы вируса могут попадать в пищу, а при употреблении такого блюда человек непременно заразиться (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU