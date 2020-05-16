2020-05-16T09:39:31+03:00
Политика

В России навали области, желающие выйти из состава Украины

В Совфеде отметили, что сейчас Зеленский не управляет страной, и «определенные силы» способны расшатать государственность
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В России навали области, желающие выйти из состава УкраиныВ России навали области, желающие выйти из состава УкраиныФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский уже не управляет страной, и «определенные силы» способны расшатать украинскую государственность. Все это может привести к серьезным изменениям и многие регионы покинут состав незалежной. Так считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают», - заявил сенатор в интервью «Парламентской газете».

Джабаров также вспомнил о Минских соглашениях. По его словам, Киев до конца 2020 года может заявить о выходе из договора. При этом уже сейчас украинские власти не собираются ничего делать для выполнения соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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