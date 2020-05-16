В России навали области, желающие выйти из состава Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уже не управляет страной, и «определенные силы» способны расшатать украинскую государственность. Все это может привести к серьезным изменениям и многие регионы покинут состав незалежной. Так считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают», - заявил сенатор в интервью «Парламентской газете».
Джабаров также вспомнил о Минских соглашениях. По его словам, Киев до конца 2020 года может заявить о выходе из договора. При этом уже сейчас украинские власти не собираются ничего делать для выполнения соглашений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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