В России навали области, желающие выйти из состава Украины

16 Май 2020 2020-05-16T09:39:31+03:00

В Совфеде отметили, что сейчас Зеленский не управляет страной, и «определенные силы» способны расшатать государственность

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский уже не управляет страной, и «определенные силы» способны расшатать украинскую государственность. Все это может привести к серьезным изменениям и многие регионы покинут состав незалежной. Так считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают», - заявил сенатор в интервью «Парламентской газете».

Джабаров также вспомнил о Минских соглашениях. По его словам, Киев до конца 2020 года может заявить о выходе из договора. При этом уже сейчас украинские власти не собираются ничего делать для выполнения соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU