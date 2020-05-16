2020-05-16T10:08:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Восемь работников атомной отрасли России скончались от коронавируса за все время эпидемии

Глава Росатома рассказал за два месяца в отрасли было зафиксировано 403 случая заражения COVID-19 [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Восемь работников атомной отрасли России скончались от коронавируса за все время эпидемииВосемь работников атомной отрасли России скончались от коронавируса за все время эпидемииФото: REUTERS
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За все время пандемии в атомной отрасли России было зафиксировано 403 случая заражения новой коронавирусной инфекции. Жертвами заболевания стали восемь работников отрасли. Об этом сообщил глава Росатома Лихачев.

Он отметил, что каждый из заболевших коронавирусом находится «на контроле». Около 300 человек переносили заболевание бессимптомно или в легкой форме. С контроля уже снято 105 человек, а в ближайшие дни снимут еще 120.

На данный момент в зоне особого внимания находится 26 человек в состоянии средней тяжести. «Они в стационарах и идут на поправку», - сообщил Лихачев.

Глава Росатома обратил внимание «сводки последних дней». По его словам, сообщения «в информационных лентах, показывают, что блицкрига в борьбе с коронавирусом не получилось», однако «первые позитивные сигналы уже есть: в последние дни прирост заболевших постепенно снижается. Надо сделать все, чтобы эта тенденция сохранилась».

Обращение главы Росатома А.Е. Лихачёва .

ИСТОЧНИК KP.RU

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