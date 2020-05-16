В Москве от коронавируса вылечились уже более 26 тысяч человек

16 Май 2020 2020-05-16T09:51:49+03:00

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За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились ещё 1 470 человек. Таким образом общее число выздоровевших пациентов с COVID-19 в столице превысило 26 тыс. человек. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ИСТОЧНИК KP.RU