В Москве от коронавируса вылечились уже более 26 тысяч человек
За последние сутки в столице выздоровело 1 470 пациентов
Изменить размер текста:
За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились ещё 1 470 человек. Таким образом общее число выздоровевших пациентов с COVID-19 в столице превысило 26 тыс. человек. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»