2020-05-16T09:51:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве от коронавируса вылечились уже более 26 тысяч человек

За последние сутки в столице выздоровело 1 470 пациентов
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За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились ещё 1 470 человек. Таким образом общее число выздоровевших пациентов с COVID-19 в столице превысило 26 тыс. человек. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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