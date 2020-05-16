В России провели свыше более 6,6 тестов на коронавирус

16 Май 2020 2020-05-16T09:57:14+03:00

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 пока остаются 259 тыс. человек

Изменить размер текста: A A

По состоянию на субботу, 16 мая, в России проведено более 6,6 миллиона тестов на наличие новой коронавирусной инфекции. Только за минувшие сутки медики провели около 242 тысячи исследований на COVID-19. Такие данные привела пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 6,6 млн тестов на коронавирус», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие заболевания пока остаются 259 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU