В России провели свыше более 6,6 тестов на коронавирус
По состоянию на субботу, 16 мая, в России проведено более 6,6 миллиона тестов на наличие новой коронавирусной инфекции. Только за минувшие сутки медики провели около 242 тысячи исследований на COVID-19. Такие данные привела пресс-служба Роспотребнадзора.
«В Российской Федерации проведено более 6,6 млн тестов на коронавирус», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В Роспотребнадзоре также сообщили, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие заболевания пока остаются 259 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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