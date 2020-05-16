В метро Москвы вернутся женщины-машинистки

16 Май 2020 2020-05-16T10:21:37+03:00

Команда из 25 женщин будет работать на Филевской линии с 2021 года

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С 2021 года На Филевской линии метрополитена Москвы появятся женщины-машинистки. Об этом сообщил начальник столичного метро Виктор Козловский.

Как передает РИА Новости, Козловский рассказал о том, что первые 25 будущих женщины-машинисток электропоездов уже осваивают эту востребованную профессию в специальном центре по подготовке сотрудников московского метрополитена.

При этом он отметил, что к сотрудникам очень высокие. Во-первых, речь идет о состоянии, поэтому всех машинистов направляют на психологическое тестирование.

Как писал сайт kp.ru, женщины в столичном метрополитене работали машинистами c 1936 года, но запрет ввели в 80-х годах из-за повышенных нагрузок. Сегодня управление поездом во многом автоматизировано и теперь запрет для женщин снят. Ранее об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Учебно-производственного центра Московского метрополитена.

«Учитывая огромную просьбу девчат, которые хотели стать машинистами, мы обратились в министерство транспорта, в министерство труда, и они разрешили», - заявил градоначальник

ИСТОЧНИК KP.RU