В метро Москвы вернутся женщины-машинистки
С 2021 года На Филевской линии метрополитена Москвы появятся женщины-машинистки. Об этом сообщил начальник столичного метро Виктор Козловский.
Как передает РИА Новости, Козловский рассказал о том, что первые 25 будущих женщины-машинисток электропоездов уже осваивают эту востребованную профессию в специальном центре по подготовке сотрудников московского метрополитена.
При этом он отметил, что к сотрудникам очень высокие. Во-первых, речь идет о состоянии, поэтому всех машинистов направляют на психологическое тестирование.
Как писал сайт kp.ru, женщины в столичном метрополитене работали машинистами c 1936 года, но запрет ввели в 80-х годах из-за повышенных нагрузок. Сегодня управление поездом во многом автоматизировано и теперь запрет для женщин снят. Ранее об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Учебно-производственного центра Московского метрополитена.
«Учитывая огромную просьбу девчат, которые хотели стать машинистами, мы обратились в министерство транспорта, в министерство труда, и они разрешили», - заявил градоначальник
ИСТОЧНИК KP.RU