В России за сутки от коронавируса умерло 119 человек
За минувшие сутки в России зарегистрировано 119 летальных исходов среди заражённых коронавирусом. Общее число погибших с начала пандемии в стране увеличилось до 2 537человек. Такие данные в субботу, 16 мая, привел Оперштаб.
Согласно представленным данным, всего за последние в России выявлено гораздо меньше 10 тысяч новых случаев заражения – 9 200 заразившихся в 83 регионах страны, из них почти половина (44,8%) переносят болезнь без симптомов. Выздоровели еще 4 940 пациентов.
За все время с начала пандемии коронавируса в России зарегистрировано 272 043 случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. По числу заразившихся коронавирусом страна остается на втором месте. Число выздоровевших пациентов составляет 63 166 человек.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и суточный прирост зараженных находится почти на одинаковом уровне - около 10 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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