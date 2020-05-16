16 Май 2020 2020-05-16T11:00:12+03:00

В России за сутки от коронавируса умерло 119 человек Фото: REUTERS

Всего с начала пандемии в России умерли 2 537 человек с коронавирусной инфекцией

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За минувшие сутки в России зарегистрировано 119 летальных исходов среди заражённых коронавирусом. Общее число погибших с начала пандемии в стране увеличилось до 2 537человек. Такие данные в субботу, 16 мая, привел Оперштаб.

Согласно представленным данным, всего за последние в России выявлено гораздо меньше 10 тысяч новых случаев заражения – 9 200 заразившихся в 83 регионах страны, из них почти половина (44,8%) переносят болезнь без симптомов. Выздоровели еще 4 940 пациентов.

За все время с начала пандемии коронавируса в России зарегистрировано 272 043 случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. По числу заразившихся коронавирусом страна остается на втором месте. Число выздоровевших пациентов составляет 63 166 человек.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и суточный прирост зараженных находится почти на одинаковом уровне - около 10 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU