2020-05-16T12:25:30+03:00
Общество

В Москве выявили более 70 тыс. нарушения режима изоляции

Определить нарушителей помог электронный мониторинг местоположения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве выявили более 70 тыс. нарушения режима изоляцииВ Москве выявили более 70 тыс. нарушения режима изоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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При помощи электронного мониторинга местоположения и других технологий в Москве выявили более 70 тысяч случаев нарушения режима самоизоляции. Об этом рассказал глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Это случаи, когда человек с коронавирусом или потенциально инфицированный человек выходит из дома и подвергает риску заражения других горожан», - приводит РИА Новости

Лысенко напомнил, что несоблюдение режим изоляции может способствовать распространению коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее в случае нарушения карантина по COVID-19 придется заплатить штраф, однако если нарушение правило к заражению или гибели людей, за это отвечает уголовный кодекс и по нему предусмотрено уже лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел России рассказали о том, что к ответственности могут привлечь за уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию привлечь, а также тех, кто не сообщил о возвращении из-за границы и своем фактическом месте пребывания. Размер штрафа составит от 15 до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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