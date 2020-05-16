В Москве выявили более 70 тыс. нарушения режима изоляции
При помощи электронного мониторинга местоположения и других технологий в Москве выявили более 70 тысяч случаев нарушения режима самоизоляции. Об этом рассказал глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
«Это случаи, когда человек с коронавирусом или потенциально инфицированный человек выходит из дома и подвергает риску заражения других горожан», - приводит РИА Новости
Лысенко напомнил, что несоблюдение режим изоляции может способствовать распространению коронавирусной инфекции.
Напомним, ранее в случае нарушения карантина по COVID-19 придется заплатить штраф, однако если нарушение правило к заражению или гибели людей, за это отвечает уголовный кодекс и по нему предусмотрено уже лишение свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, в Министерстве внутренних дел России рассказали о том, что к ответственности могут привлечь за уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию привлечь, а также тех, кто не сообщил о возвращении из-за границы и своем фактическом месте пребывания. Размер штрафа составит от 15 до 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»