2020-05-16T12:37:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении коронавируса

По словам специалиста, в случае обращения пациента без симптомов, медики пока не смогут точно оценить последствия перенесенного заболевания
Елена ГИЛЬМАНОВА
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При бессимптомном течении коронавирусной инфекции существует риск осложнений. Об этом сообщил доктор медицинских наук, главный невролог Пироговского центра Олег Виноградов.

Врач пояснил, что вероятность появления длительных осложнений после заболевания будет зависеть от некоторых факторов. В том числе объемы поражения организма и количество вируса, а также то, насколько усиленно работала иммунная система и сильным ли было кислородное голодание тканей в период заболевания.

«Вот от этого зависит будущее осложнение, что будет через пять, 10 лет», - рассказала Виноградов телеканалу «360».

При этом, по словам специалиста, в случае обращения пациента без симптомов, медики пока не смогут точно оценить последствия перенесенного заболевания.

Напомним, ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что в целом по России без симптомов коронавирус переживает почти половина больных. Она также отметила, что не нарастает и тяжесть случаев коронавирусной инфекции, а число госпитализаций пациентов с коронавирусом уменьшается, как и количества тех, кому нужен кислород или ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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