Запущен сервис с информацией о мерах поддержки предпринимателям

16 Май 2020 2020-05-16T13:08:39+03:00

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Федеральная налоговая служба России запустила на сайте специальный сервис с информацией о мерах поддержки для предпринимателей. Теперь с помощью этого сервиса бизнесмены смогут быстро узнать о доступной им помощи. Об этом говорится в сообщении на сайте ФНС.

«Всю информацию о доступных мерах поддержки, которые ФНС России реализует для бизнеса, пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции, можно получить в новом сервисе», - отмечает ведомтсво

Для получения необходимой информации достаточно ввести ИНН в специальное окошко, после чего сервис отразит все действующие для налогоплательщика меры поддержки.

Напомним, ранее правительство выделило российским регионам два миллиарда рублей для поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшим в связи с распространением коронавируса. В свою очередь ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий этим предпринимателям. В рамках поддержки им предоставляется частичная компенсации затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU