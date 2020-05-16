Запущен сервис с информацией о мерах поддержки предпринимателям
Федеральная налоговая служба России запустила на сайте специальный сервис с информацией о мерах поддержки для предпринимателей. Теперь с помощью этого сервиса бизнесмены смогут быстро узнать о доступной им помощи. Об этом говорится в сообщении на сайте ФНС.
«Всю информацию о доступных мерах поддержки, которые ФНС России реализует для бизнеса, пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции, можно получить в новом сервисе», - отмечает ведомтсво
Для получения необходимой информации достаточно ввести ИНН в специальное окошко, после чего сервис отразит все действующие для налогоплательщика меры поддержки.
Напомним, ранее правительство выделило российским регионам два миллиарда рублей для поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшим в связи с распространением коронавируса. В свою очередь ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий этим предпринимателям. В рамках поддержки им предоставляется частичная компенсации затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU