Власти Москвы аннулируют около 400 «ночных» штрафов за нарушение режима изоляции
Власти Москвы аннулируют около 400 штрафов за нарушение режима изоляции, которые пришли за то, что человек не отвечали на запрос идентификации в ночное время и не присылал фото в приложении «Социальный мониторинг». Об этом рассказал руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
«Порядка 400 сообщений о нарушениях режима изоляции, когда пользователи не отвечали на запрос идентификации в ночное время, будут отозваны из Главного контрольного управления города Москвы», - передает РИА Новости слова чиновника.
Лысенко пояснил, что такие уведомления приходили только до 28 апреля, уже с 29 апреля было утверждено распоряжение не беспокоить граждан в период с 22.00 до 9.00. «Ночные уведомления приходить перестали. Мы максимально быстро исправили эту ситуацию», - отметил он.
Как писал сайт kp.ru, Лысенко также рассказал, что с начала введения новых правил в Москве выявили уже более 70 тысяч случаев нарушения режима самоизоляции. По его словам, все это стало возможно при помощи электронного мониторинга местоположения и других технологий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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