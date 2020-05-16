2020-05-16T13:00:34+03:00
Общество

Власти Москвы аннулируют около 400 «ночных» штрафов за нарушение режима изоляции

Речь идет о тех случаях, когда пользователи не отвечали на запрос идентификации в ночное время
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Власти Москвы аннулируют около 400 «ночных» штрафов за нарушение режима изоляцииВласти Москвы аннулируют около 400 «ночных» штрафов за нарушение режима изоляцииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Власти Москвы аннулируют около 400 штрафов за нарушение режима изоляции, которые пришли за то, что человек не отвечали на запрос идентификации в ночное время и не присылал фото в приложении «Социальный мониторинг». Об этом рассказал руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

«Порядка 400 сообщений о нарушениях режима изоляции, когда пользователи не отвечали на запрос идентификации в ночное время, будут отозваны из Главного контрольного управления города Москвы», - передает РИА Новости слова чиновника.

Лысенко пояснил, что такие уведомления приходили только до 28 апреля, уже с 29 апреля было утверждено распоряжение не беспокоить граждан в период с 22.00 до 9.00. «Ночные уведомления приходить перестали. Мы максимально быстро исправили эту ситуацию», - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, Лысенко также рассказал, что с начала введения новых правил в Москве выявили уже более 70 тысяч случаев нарушения режима самоизоляции. По его словам, все это стало возможно при помощи электронного мониторинга местоположения и других технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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