2020-05-16T13:56:18+03:00
Спорт

«Замолчите насчёт Лёши!»: Тарасова вступилась за Ягудина, которого обвинили в пьяных дебошах

Блогер Родина заявила, что фигурист вместе Башаровым «бейсбольными битами избивал журналистов»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Замолчите насчёт Лёши!»: Тарасова вступилась за Ягудина, которого обвинили в пьяных дебошах«Замолчите насчёт Лёши!»: Тарасова вступилась за Ягудина, которого обвинили в пьяных дебошахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вступила в спор с блогером Еленой Родиной, которая обвинила в пьяных дебошах олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина.

Спор произошел в эфире Первого канала во время шоу «Пусть говорят», когда блогер сказала, что ранее фигурист «пил» и вместе с актером Маратом Башаровым «бейсбольными битами избивал журналистов».

«Это реальная история. А сейчас Лёша Ягудин - на всех центральных каналах и позволяет себе хамство в соцсетях, но вроде бы уже не пьёт», - заявила Родина.

В свою очередь тренер не только опровергла эту информацию, но и вступилась за своего ученика.

«Слушайте, замолчите насчет Леши Ягудина! Он никогда никого не тронул пальцем! Я ещё раз повторяю: Лёша Ягудин пальцем никого не тронул! Нет, Он не святой, но у него другая форма опьянения: лег и спит», - отметила Тарасова.

Напомним, ранее Ягудин рассказал «Комсомольской правде» об отношениях с Тарасовой. По его словам, они вместе с тренером научились отодвигать свое олимпийское «я» и слушать друг друга

ИСТОЧНИК KP.RU

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