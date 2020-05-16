Умер Роман Абжелилов, врач баскетбольного клуба ЦСКА

16 Май 2020 2020-05-16T15:24:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Роман Абжелилов, врач баскетбольного клуба ЦСКА, умер от осложнений после коронавирусной инфекции на 45-ом году жизни. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба спортивного клуба.

Врач был госпитализирован в медицинское учреждение после заражения коронавирусом 1 мая. У Абжелилова остались жена и двое детей.

- Сегодня умер наш добрый и всегда отзывчивый друг, коллега, блестящий врач и отличный семьянин Роман Абжелилов. Он отчаянно боролся с заболеванием, но так и не сумел справиться с осложнениями, которые были вызваны коронавирусом. Он был прекрасным человеком, это огромная потеря для всех нас. Приносим губочайшие соболезнования родным и близким от всех армейцев и всех тех, кому Роман помог справиться с проблемами со здоровьем, - сказали представители ЦСКА.

Напомним, за сегодняшний сутки от коронавируса скончались 119 жителей России. Согласно последним данным, всего за минувший день на территории страны выявлено меньше 10 тысяч новых случаев заражения – 9 200 заразившихся.

ИСТОЧНИК KP.RU