2020-05-16T15:16:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минтраса: "Если соблюдать социальную дистанцию в самолетах, билет будет стоить 70 тысяч рублей"

Необходимо найти баланс между защитой пассажира и экономической выгодой от перевозок
Ксения АНУФРИЕВА
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Глава Минтраса: "Если соблюдать социальную дистанцию в самолетах, билет будет стоить 70 тысяч рублей"Глава Минтраса: "Если соблюдать социальную дистанцию в самолетах, билет будет стоить 70 тысяч рублей"Фото: REUTERS
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Меры социального дистанцирования на транспорте во время пандемии коронавирусной инфекции, например, рассадку пассажиров на воздушных судах, невозможно будет внедрить из-за неизбежного снижения окупаемости рейсов и подорожания билетов на самолеты. Об этом 16 мая заявил глава Минтранса России Евгений Дитрих.

- Должен быть определенного рода баланс. Мы можем одеть каждого пассажира в защитные костюмы, противогазы, - это будет безопасно. Вот только в таком виде никто никуда не поедет. Нужен баланс между необходимым уровнем защиты пассажира и тем, насколько ему экономически выгодна перевозка. Мы сколько раз уже говорили в отношении социального дистанцирования как минимум на воздушном транспорте: если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то 70 тысяч рублей, и это еще минимальная цена, - объяснил министр.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евгений Дитрих также отметил, что ведомство рассчитывает на открытие международных полетов летом этого года, однако это, в первую очередь, будет зависеть от эпидемиологической обстановки в тех государствах, куда направятся россияне, а также от ситуации с пандемией на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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