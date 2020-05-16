2020-05-16T16:14:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Минтранс ожидает восстановления пассажиропотока на ЖД к осени

Перевозки по маршрутам дальнего следования упали на 74%
Ксения АНУФРИЕВА
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Минтранс ожидает восстановления пассажиропотока на ЖД к осениМинтранс ожидает восстановления пассажиропотока на ЖД к осениФото: Олег ЗОЛОТО
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Российские Минтранс к осени этого года ожидает восстановления пассажиропотока на железных дорогах России при плановом выходе из COVID-19. Об этом сообщил заместитель главы министерства Владимир Токарев.

В настоящее время, по словам замминистра, пассажиропоток на ЖД страны в пригородном сообщении упал на 71 процент, а по маршрутам дальнего следования – на 74 процента по сравнению с данными прошлого года.

- Восстановление объема перевозок до прошлогоднего уровня возможно уже осенью, но только при условии, что в стране не будет второй волны эпидемии, - заявил Владимир Токарев в беседе с журналистами в субботу.

Он также отметил, что сейчас невозможно точно спрогнозировать, когда и как именно произойдут восстановление пассажиропотока.

- Это займет определенное время, я думаю, если мы будем выходить как запланировано, - добавил политик.

Напомним, ранее представители Минтранса выражали надежду на то, что открытие международных перелетов состоится уже этим летом, но соответствующее решение будет приниматься исходя из развития ситуации с коронавирусом в России и других странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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