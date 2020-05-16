Прирост сбережений россиян упал почти на 14%

16 Май 2020 2020-05-16T16:48:35+03:00

Жители страны могут отложить на черный день не более 1,5 триллиона рублей

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В минувшем 2019 году прирост денежных сбережений жителей России снизился почти на 14 процентов, упав с 2,5 триллиона рублей до 2,1 триллиона. Такие данные опубликованы в годовом отчете Центробанка России.

Значительно изменилась и сама структура денежных запасов россиян. В 2018 году они хранили новые накопления в равных пропорциях во вкладах банков и наличными средства, а в прошлом году решили отказаться от сбережений в живых деньгах. В 2020 году ситуация снова переломилась: специалисты заметили отток средств с банковских счетов жителей страны. В итоге в нынешнем году, по оценке экспертов, россиянам удастся отложить на черный день всего 1,3–1,5 триллиона рублей.

В прошлом году при этом выросли денежные доходы граждан – на 6,2 процента, достигнув отметки в 62 триллиона рублей. Эти деньги россияне получили в виде оплаты труда, социальных выплат, доходов от собственности и вложений во вклады, ценные бумаги.

Самые большие траты в 2019 году пришлись на потребительские цели, их доля увеличилась до 81,3 процента. Кроме того, эксперты наблюдали рост в категории обязательных платежей (увеличелись до 12,9 процента).

Таким образом, нарастить сбережения жителям государства не удалось: в 2019 году они отложили на черный день почти на 400 миллиардов рублей меньше, чем годом ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU