2020-05-16T17:53:24+03:00
В мире

Жители Германии устроили акции протеста против карантина по коронавирусу

Тысячи немцев вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с решениями властей
Ксения АНУФРИЕВА
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Жители Германии устроили акции протеста против карантина по коронавирусуЖители Германии устроили акции протеста против карантина по коронавирусуФото: REUTERS
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В субботу, 16 мая, тысячи граждан Германии в разных регионах страны вышли на улице для акций протеста против ограничений, введенных правительством из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Количество погибших от заболевания на территории страны значительно ниже, чем у большинства европейских соседей, однако канцлер Германии Ангела Меркель настояла на продолжении карантина. По ее мнению, это поможет замедлить распространение инфекции и предотвратить вторую волну эпидемии, но граждане страны не согласились с таким мнением. Демонстранты заполнили улицы для акцией протеста уже вторые выходные подряд. Сегодня протестующие устроили демонстрации по всему Берлину и в прилегающем к нему штате Бранденбург.

Одни недовольны ограничительными мерами для противодействия пандемии, другие - распространителями конспирологических теорий вокруг эпидемиологической ситуации. Возле «Часов мира» прошла акция против карантин, на которой собралось 10 постоянных участников за полчаса. Полиция не вмешивалась в ходе протеста, поскольку лимит митингующих не был превышен. Проходившая в нескольких десятках метров акция против правого экстремизма тоже за установленный лимит не выходила. В общей сложности на сегодняшний день немцы запланировали проведение 21 демонстрации.

В Мюнхене протестующие потребовали, чтобы власти разрешили им устраивать митинги до 10 тысяч человек, однако правоохранительные органы выступили против данной идеи, отметив, что меры социальном дистанцирования и изоляцию еще не отменили.

На сегодняшний день на территории Германии коронавирусом заболели более 173 тысяч человек Фото: REUTERS

На сегодняшний день на территории Германии коронавирусом заболели более 173 тысяч человекФото: REUTERS

Одни из групп митингующих выступила с заявлениями о том, что Меркель прикрывается необходимостью карантина, чтобы продвинуть свои политические цели. Следует отметить, что на прошлой неделе канцлер немного ослабила ограничительные мероприятия, разрешив постепенное открытие учебные заведений, магазинов и ресторанов.

На сегодняшний день на территории Германии коронавирусом заболели более 173 тысяч человек. От заболевания и осложнений после него погибли почти 7900 местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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