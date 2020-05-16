2020-05-16T19:31:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус у Джефферсона Фарфана: что известно о состоянии здоровья нападающего «Локомотива»

Это первый случай заражения инфекцией в Российской премьер-лиге
Ксения АНУФРИЕВА
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Коронавирус у Джефферсона Фарфана: что известно о состоянии здоровья нападающего «Локомотива»Коронавирус у Джефферсона Фарфана: что известно о состоянии здоровья нападающего «Локомотива»Фото: EAST NEWS
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У нападающего московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсона Фарфана диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно в субботу, 16 мая.

По данным издания «Спорт-Экспресс», председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков уже подтвердил, что футболист заразился инфекцией. Он отметил, что в настоящее время Фарфан проходит лечение от болезни со всеми установленными рекомендациями соответствующих органов и врачей.

Госпитализирован ли спортсмен в медицинское учреждение или проходит лечение на дому, Мещеряков не уточнил. Председатель совета директоров «Локомотива» также заявил, что футболист не контактировал с другими игроками или тренерами уже долгое время.

Игроком «Локомотива» Фарфан стал три года назад. Спортсмен провел за футбольный клуб 66 матчей во всех турнирах и забил 24 мяча. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Следует отметить, что это первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Российской премьер-лиге. Только вчера исполком РФС решил, что лига возобновится 21 июня.

Напомним, сегодня днем врач баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Медик скончался на 45-ом году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус у Джефферсона Фарфана: что известно о состоянии здоровья нападающего «Локомотива»
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