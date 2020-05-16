2020-05-16T20:40:49+03:00
В мире

Турция планирует начать принимать иностранных туристов с июня

Первыми ожидаются гости из Китая и других азиатских стран
Ксения АНУФРИЕВА
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Турция планирует начать принимать иностранных туристов с июняТурция планирует начать принимать иностранных туристов с июняФото: Иван МАКЕЕВ
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Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня. В первую очередь, страна ожидает путешественников из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, сообщил в субботу, 16 мая, глава министерства культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

- Мы ожидаем, что международный туризм из определенных стран возобновиться середины июня. В это же время, думаю, начнутся регулярные международные полеты во многие точки мира, - сказал министр в интервью для местного телевизионного канала NTV.

Эрсой подчеркнул, что внутренний туризм в Турции может возобновиться уже в конце этого месяца – 28 мая, по окончании священного у мусульман месяца Рамадан.

- Это произойдет, если население будет тщательно соблюдать меры санитарной предосторожности во время пандемии, и если будет снижаться прирост новых зараженных. В стране не закрывали гостиницы, они сами вынуждены были закрыться из-за того, что остановили работу авиаперевозчики и были установлены другие ограничения, - отметил глава министерства туризма.

По его словам, власти государства уже сформировали детальную программу сертификации отелей в плане санитарно-гигиенической безопасности во время тяжелой эпидемиологической ситуации.

- В мире это первый такой опыт, и после нас страны Евросоюза решили провести такую же работу у себя, - добавил Мехмет Нури Эрсой.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что представители российского минтранса ожидают восстановления пассажиропотока на железных дорогах России при плановом выходе из COVID-19 только к осени этого года.

Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ИСТОЧНИК KP.RU

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