Турция планирует начать принимать иностранных туристов с июня
Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня. В первую очередь, страна ожидает путешественников из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, сообщил в субботу, 16 мая, глава министерства культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.
- Мы ожидаем, что международный туризм из определенных стран возобновиться середины июня. В это же время, думаю, начнутся регулярные международные полеты во многие точки мира, - сказал министр в интервью для местного телевизионного канала NTV.
Эрсой подчеркнул, что внутренний туризм в Турции может возобновиться уже в конце этого месяца – 28 мая, по окончании священного у мусульман месяца Рамадан.
- Это произойдет, если население будет тщательно соблюдать меры санитарной предосторожности во время пандемии, и если будет снижаться прирост новых зараженных. В стране не закрывали гостиницы, они сами вынуждены были закрыться из-за того, что остановили работу авиаперевозчики и были установлены другие ограничения, - отметил глава министерства туризма.
По его словам, власти государства уже сформировали детальную программу сертификации отелей в плане санитарно-гигиенической безопасности во время тяжелой эпидемиологической ситуации.
- В мире это первый такой опыт, и после нас страны Евросоюза решили провести такую же работу у себя, - добавил Мехмет Нури Эрсой.
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ИСТОЧНИК KP.RU