2020-05-16T21:24:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 17 мая 2020 года составило 26 462 человека

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 17 мая 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Всего, по данным на утро 17 мая, в Подмосковье зафиксировано 26 462 случая заболеванияВсего, по данным на утро 17 мая, в Подмосковье зафиксировано 26 462 случая заболеванияФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Московской области за последние сутки выявили 937 случая заболевания коронавирусом. Всего, по данным на утро 17 мая, в Подмосковье зафиксировано 26 462 случая заболевания COVID 2019.

- За весь период в области скончалось 262 человека, выздоровели и выписались 2 724 человека, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Московской области.

Больше всего новых заболевших коронавирусом в следующих городских округах: Истра 348 (+30), Клин 643 (+47), Коломна 814 (+48), Королев 1341 (+32), Красногорск 1328 (+31), Лобня 389 (+33), Одинцово 1294 (+34), Подольск 1345 (+55), Пушкино 724 (+36), Сергиев Посад 716 (+53), Химки 783 (+34), Шатура 290 (+34).

За весь период пандемии в Подмосковье выявили 3067 случаев заболевания у жителей, которые зарегистрированы в Московской области. На лечение из Москвы в область прибыли более 1000 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в первую очередь откроются предприятия, где работают автоматические линии (роботы) и нет большого скопления людей. А пока же в регионе действуют ограничения по работе ряда предприятий до 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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