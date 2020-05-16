16 Май 2020 2020-05-16T21:46:14+03:00

Полиция Москвы начала проверку из-за нелегальных гонок в Коммунарке Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Сотрудники московской полиции устанавливаю личности водителей, которые устроили нелегальную гонку стритрейсеров на проезжей части в Коммунарке. Об этом рассказал глава пресс-службы столичного главка министерства внутренних дел Владимир Васенин.

- Сотрудники правоохранительного органа в настоящее время внимательно изучают опубликованные ранее видеозаписи, на которых запечатлены незаконные ночные гонки стритрейсеров на проезжей части в Коммунарке, - отметил начальник пресс-службы в интервью РИА Новости.

Ранее от водителей местных автобусов на гонщиков поступили многочисленные жалобы. Водители общественного транспорта не могли спокойно проехать по своему маршруту, не подвергая опасности пассажиров, из-за стритрейсеров, которые устроили гонки на проезжей части.

В полиции Москвы отметили, что после установления вины нарушителей их привлекут к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU