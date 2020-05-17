2020-05-16T22:33:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 17 мая 2020: Число новых заболевших за неделю снизилось почти в 2 раза

"КП" собрала самые последние новости о COVID-2019 в Москве на 17 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Неужели, эпидемия наконец-то пошла на спад?Неужели, эпидемия наконец-то пошла на спад?Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Москве за последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 3505 человек. (Всего уже более 138 тысяч заболевших). Многие, разумеется, обращают внимание, что ежесуточное число людей с положительными тестами заметно снижается. За последнюю неделю - уже почти вдвое! Так, если 11 мая было зафиксировано 6169 новых случаев заражения, то теперь - 3505.

Неужели, эпидемия наконец-то пошла на спад?! Вышли ли мы на плато? На эти вопросы в интервью сайту kp.ru ответил профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль.

- По одному дню нельзя делать какие-то выводы. Если мы говорим о снижении, его надо проследить на протяжении хотя бы пяти дней, - заявил эксперт. - Пока у нас нет больших предпосылок для устойчивого снижения, учитывая, что мы еще не увидели эффект майских праздников. Кроме этого, есть пример других стран, где кратковременное снижение являлось ступенькой перед следующим повышением. Поэтому пока еще преждевременно говорить, что пик пройден, или что этот пик был последним.

Тем временем, московские власти аннулировали около 400 «ночных» штрафов за нарушение режима самоизоляции. Ранее их выписали тем, кто более в легкой форме, а потом лечится на дому. Эти люди обязаны передавать данные о месте своего нахождения в приложении «Социальный мониторинг»: пациент получает сообщение с просьбой сфотографировать себя в реальном времени - так система распознает, есть ли нарушение режима. Однако, как выяснилось, такие сообщения ошибочно рассылались даже глубокой ночью, когда «домашние» пациенты спали. Система не получала ответа и автоматически выписывала штрафы. Теперь их аннулируют.

Сайт kp.ru опубликовал очень тяжелый фоторепортаж с похорон людей, скончавшихся от коронавируса. Напомним, по действующим сейчас правилам, на церемонии прощания могут присутствовать лишь несколько родственников. При этом могильщики и персонал кладбища облачены в костюмы спецзащиты. Выглядит все это довольно шокирующе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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